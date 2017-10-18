СМИ: стали известны мотивы изнасилования и убийства школьницы на Урале

Екатеринбург, , 17:35 — REGNUM В Екатеринбурге местные СМИ опубликовали информацию о причинах изнасилования и убийства 14-летней школьницы, которые произошли в 2011 году. Также сообщалось о том, что расследование уголовного дело близится к завершающей стадии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Интернет-издание «Знак» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что причиной изнасилования и зверской расправы над девочкой стал вспыхнувший между ней и обвиняемым в преступлении гражданином конфликт. Также по данным издания уголовное дело в течение ближайших месяцев будет передано в суд для рассмотрения по существу.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что пока не комментируют появившуюся в СМИ информацию.

«Вся информация будет представлена после завершения следствия и утверждения обвинительного заключения», — заявили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, громкое преступление произошло в Екатеринбурге в сентябре 2011 года. Тогда изуродованное тело 14-летней девочки было найдено на школьном стадионе.

Изначально под подозрение попала мачеха девочки, которая в ходе допроса дала признательные показания, по сути, оговорив себя. Однако в ходе следствия было установлено, что перед смертью школьница была изнасилована, и с её мачехи сняли подозрения. Но до этого женщина несколько дней провела в изоляторе.

В итоге следственные действия продолжались все эти годы. В рамках уголовного дела были проведены более тысячи различных экспертиз, допрошены более 4,5 тысяч человек, и более семи тысяч лиц проверены в рамках проведённых поквартирных обходов.

Задержать подозреваемого удалось в мае 2107 года. Вскоре ему были предъявлены обвинения, и по ходатайству следствия суд избрал меру пресечения — заключение под стражу. Летом 2017 года суд продлил арест обвиняемому до 18 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале обвиняемому в изнасиловании и убийстве школьницы продлили арест