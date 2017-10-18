В «Ельцин-центре» пожаловались на эвакуационные выходы

Екатеринбург, , 07:28 — REGNUM В Екатеринбурге эвакуационные выходы президентского центра Б. Н Ельцина во время пожарной тревоги оказались закрыты. Об этом сообщил сотрудник «Ельцин-центра» на своей странице в социальной сети Facebook, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Свою публикацию пользователь разместил после того, как обратился в официальные инстанции. Однако, по словам сотрудника центра, это не помогло изменить ситуацию.

«Эта история началась 2 августа, когда в «Ельцин-центре», где я работаю…, случилась пожарная тревога. Никогда не знаешь, это сбой автоматики или действительно пожар, поэтому я, как положено, стал спускаться по стрелочкам по лестнице вниз. Однако на первом этаже я обнаружил, что выход из лестницы, куда ведут заветные зеленые стрелочки, закрыт навесным велосипедным замком, и выйти-то из лестницы никуда не получится. Тревога к этому моменту закончилась. Однако, я решил проверить другую лестницу, и, попав туда, обнаружил двух женщин, которые застряли в тамбуре, не имея возможности выйти ни туда, ни сюда», — сообщил сотрудник «Ельцин-центра».

Он отметил, что эвакуационные выходы всегда закрыты, но автоматические замки открываются в случае пожарной тревоги. После прекращения тревоги замки снова блокируются.

«Оказалось, что замки висят вообще на всех выходах из лестниц. Весь ЕЦ — одна большая ловушка, из которой вы не выберетесь в случае пожара, потому что кто-то «умный» догадался повесить на выходы замки. То есть эти выходы вообще-то всегда закрыты, а в случае тревоги открываются автоматикой в направлении выхода. Но автоматика не знает, что на двери тупо висит замок. Это примерно как на той взорвавшейся шахте, где шахтеры, как потом выяснилось, завешивали датчик метана кульком, чтоб «не пищал», — сообщил пользователь.

В тот же день он написал письмо руководству «Ельцин-центра» с требованием разблокировать эвакуационные выходы. После этого с ним встретился сотрудник центра, который пояснил, что лестничные тамбуры используются как кладовки, в которых храниться уборочный инвентарь.

«Через пару дней из того тамбура, где тогда застряли женщины, убрали замок, а на другом повесили табличку — внимание! — «выход временно не работает». Но дальше процесс не пошел. «Временно не работающий» выход закрыт, замки на всех остальных лестницах как висели, так и висят, а на мои обращения больше никто не реагировал», — сообщил пользователь соцсети.

Далее сотрудник «Ельцин-центра» обратился в МЧС, но и это не принесло результата.

«Дорогой Ельцин-центр! Вы совершенно замечательная институция, без которой сейчас уже совершенно невозможно представить жизнь нашего города. Но ваша администрация проявляет полное разгильдяйство и наплевательство к очевидной проблеме. Вы думаете, что вас может не коснуться волна «минирований», когда потребуется эвакуировать разом большое количество людей? Или никогда не случится реальный пожар, например, в паркинге, куда может заехать любая машина, начиненная хоть с чем (а почему вы так уверены? У вас какой-то оберег особенный?» — обратился сотрудник «Ельцин-центра».

В президентском центре прокомментировали ситуацию, которая по их словам носила временный характер.

«Проблема носила временный характер. На данный момент все аварийные выходы из помещения доступны. В работе Президентского центра вопросы безопасности посетителей и арендаторов всегда находятся в приоритете», — сообщила пресс-секретарь «Ельцин-центра» Елена Волкова.

Однако, по словам сотрудника центра, на одном выходе из паркинга до сих пор навесной замок, а другая лестница завалена строительным мусором, который был убран после его публикации. Также он считает, что данная проблема носит системный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Ельцин-центра» уже упрекали в нарушении законодательства. Демонстрация фильма «Непокорный» в центре прошла с нарушением законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В ходе прокурорской проверки было установлено, что показ кино не сопровождался соответствующим знаком возрастного ограничения информационной продукции.

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Таким образом, на фильм, в котором были продемонстрированы сцены подросткового секса, активное употребление детьми крепкого алкоголя и сигарет, попали малолетние зрители.