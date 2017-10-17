Жительница США подозревается в жестоком убийстве двух детей

Атланта, США, 17 октября 2017, 10:33 — REGNUM 24-летняя жительница США, страдающая от психического расстройства, подозревается в убийстве собственных малолетних сыновей. Об этом сообщает Planet Today.
Трагедия произошла в пятницу, 13 октября, в штате Джорджия.
По версии следствия, женщина поместила детей в духовку, а затем включила ее. При этом подозреваемая отправила трагические фотографии отцу малышей.
Мужчина немедленно вызвал полицию, однако к приезду сотрудников правоохранительных органов мальчики были уже мертвы.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.