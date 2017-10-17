Амурский тигренок погиб от истощения недалеко от Хабаровска

Хабаровск, , 09:31 — REGNUM Мертвого тигренка обнаружил лесничий недалеко от регионального заказника «Бирский» в Хабаровском крае, сообщает 17 октября сайт центра «Амурский тигр».

В комитет охотничьего хозяйства лесничий доложил об обнаружении тела детеныша амурского тигра массой примерно 2,5 кг. На место обнаружения трупа тигренка была направлена группа в составе сотрудников Комитета охотничьего хозяйства, службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края, центра «Амурский тигр» и ОМВД России, которые зафиксировали данный факт, произведя осмотр места происшествия.

«Печальная находка пока остается для нас загадкой. Сейчас можно только предполагать, что произошло. И в дикой природе, и при содержании в неволе матери-тигрицы иногда отказываются от своего потомства, так сказать, по собственной инициативе. Чаще же бывают другие причины, когда в силу внешнего воздействия тигрица вынуждена оставить тигренка, спасая себя или других тигрят. В таком возрасте тигрёнок кормится молоком и, разумеется, оставшись без матери даже на непродолжительно время, погибает», — так прокомментировал случившееся директор Дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Он также сообщил, что пока есть две основные версии произошедшего. Первая: мать куда-то вела тигрят или тигрёнка из логова, но люди или собаки могли её напугать, и детеныш, отстав от нее и потратив все свои силы на ее поиски, умер от истощения. Второй вариант: тигрица покинула «логово» и не вернулась, потому что решила отказаться от малыша, либо с ней приключалась какая-то беда. Тигрёнок, подождав мать, пошёл на ее поиски и погиб.

«Отчасти пролить свет на то, что же в действительности случилось, поможет вскрытие», — подвел итог Арамилев.

Напомним, амурский тигр — самый северный из всех подвидов. Он занесён в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. Ареал этого тигра сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях.

В апреле 2013 года численность тигров на Дальнем Востоке оценивалась в 450 особей. А по данным «тигриной переписи» 2015 года, на российском Дальнем Востоке обитает 523—540 амурских тигров.