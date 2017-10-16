Штормовой ветер на Кавказе: сорваны крыши, нарушено электроснабжение

Черкесск, , 17:33 — REGNUM Ряд субъектов Северо-Кавказского федерального округа сегодня, 16 октября, испытали на себе удар стихии. Порывы шквалистого ветра срывали крыши зданий в Урупском районе Карачаево-Черкесии и в Ингушетии, обрывали линии электропередач в Кабардино-Балкарии и на Ставрополье, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, без крыш остались сельский дом культуры и три частных домовладения в поселке Кызыл-Уруп в Карачаево-Черкесии. В настоящий момент оценкой ущерба занимается специально созданная комиссия, сообщил глава администрации Урупского района Алексей Шутов. По итогам обследования поврежденных объектов будет составлена смета и приняты соответствующие решения, пишет «Интерфакс».

Читайте также: Разбиты крыши домов, выбиты посевы: Кабардино-Балкария оправляется от града

В Ингушетии ураганный ветер также повредил крышу школы № 3. Местами была прекращена подача электроэнергии. Глава региона Юнус-Бек Евкуров высказал сомнение в том, что ремонт кровли был проведен качественно. Он поручил проследить за тем, чтобы была обеспечена безопасность всех объектов здравоохранения и образования, а также, чтоб была оперативно восстановлена подача электроэнергии.

Читайте также: Ливень с градом в Ингушетии: подтоплены дома, нарушено электроснабжение

На Ставрополье ветер был настолько сильный, что срывал крыши с домов в городах Кисловодске и Пятигорске. Ураган ломал деревья, которые, падая, повреждали машины и линии электропередачи.

Без света оставил штормовой ветер четыре населенных пункта Кабардино-Балкарии — Чегем 2, Яникой, Лечинкай, Шалушка. Частично без электроснабжения остался город Чегем. Уже к обеду 16 октября электроснабжение было восстановлено.

Читайте также: Ураган разбушевался: В Карачаево-Черкесии сдуло крышу со здания академии