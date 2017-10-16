В Воронежской области медведь выбрался из вольера и напал на мужчину

Семилуки, Воронежская область, , 12:08 — REGNUM Житель Воронежской области содержал в своем доме медведя для разведения, однако животное выбралось из вольера и напало на местного жителя, сообщает СУ СК РФ по Воронежской области.

По данным следствия, 48-летний житель Семилукского района занимался содержанием и разведением животных для зоопарка. Во дворе своего дома он обустроил помещения для различных зверей, в том числе для дикого медведя. Хищник содержался в вольере из металлического каркаса и стен из деревянных досок.

Утром 15 октября медведь вырвал фрагмент доски одной из стен вольера и выбрался наружу. Животное направилось на участки соседних домов. В одном из них медведь напал на 86-летнего мужчину. Пенсионер скончался на месте.

Хозяин животного пытался усмирить медведя, однако и сам получил телесные повреждения, после чего был доставлен в больницу. Правоохранители ликвидировали животное.

В отношении хозяина медведя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека»).

Сейчас следователи устанавливают подробности происшествия и правомерность выдачи индивидуальному предпринимателю разрешения на содержание и разведение животных.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае медведь вышел на территорию школы. После этого правоохранители нашли животное в ближайшей лесополосе и ликвидировали его в связи с опасностью того, что дикий зверь может возвратиться в деревню.

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