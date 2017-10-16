Жительницу Алтайского края, попавшую в ДТП, доставили на роды по небу

Барнаул, , 09:56 — REGNUM Весьма необычную картину могли наблюдать алтайские автомобилисты, проезжавшие накануне во второй половине дня по дороге в районный центр Советское. Прямо на край поля, засеянного озимыми, приземлился вертолёт. Позднее выяснилось, что винтокрылая машина принадлежала службе медицины катастроф. Таким способом пришлось эвакуировать беременную женщину, пострадавшую в ДТП.

«Девушку (ей 21 год) санавиация вывезла в перинатальный центр «ДАР». Роды ещё не произошли, но с пострадавшей и с ребенком все в порядке», — подтвердили сегодня, 16 октября ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Там же отметили, что с начала 2017 года и до начала действия программы по санавиации (она осуществляется с 11 июля 2017 года) было совершено 13 подобных вылетов. А в рамках федерального проекта «Развитие санитарной авиации» на сегодняшний день, согласно программе, совершено уже 54 полета, эвакуированы 66 пациентов.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, служба медицины катастроф в Алтайском крае образована 17 лет назад. Санавиация используется медиками по жизненным показаниям: это пациенты с инфарктами и инсультами, тяжелыми травмами и течением заболеваний, кровотечениями, беременные и новорожденные, помощь которым можно оказать только в условиях специализированного медицинского учреждения. В настоящее время врачи летают обычными вертолетами авиапредприятия «Алтай» (один лётный час стоит 113 тысяч рублей), но со дня на день в Алтайский край должен поступить новый вертолет Ми-8 с медицинским модулем. Его покупку авиапредприятие осуществило на условиях лизинга.

Всего в 2017 году на развитие санавиации в Алтайском крае планируется направить около 47 миллионов рублей.

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