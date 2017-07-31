Алтайская служба медицины катастроф сможет спасти втрое больше людей

Барнаул, , 11:14 — REGNUM Служба медицины катастроф станет доступнее жителям Алтайского края: из федерального бюджета регион получил субсидию в 47 миллионов рублей на оплату эвакуаций экстренных пациентов. Речь идет о тех людях, которым можно помочь только в медучрежедниях краевого уровня, передают «Вести-Алтай».

К примеру, пациента с инсультом из райцентра Завьялово эвакуировали на вертолете санавиации за 50 минут, тогда как поездка до стационара на реанимобиле заняла бы не менее 3 часов. Экстренной больной была и молодая мама из Благовещенки: после того, как она родила дочку, начались боли внизу живота. Выяснилось: во время родов плацента отошла не полностью. Женщине провели вакуумную аспирацию, после чего началось кровотечение. Врачи ЦРБ созвонились с гинекологом медицины катастроф.

«Это очень опасно, хорошо, что в районе всё вовремя заподозрили, позвонили. К сожалению, бывают такие случаи, когда кровотечение невозможно остановить и приходится идти на экстренные меры, радикальные, когда удаляется орган — с целью спасения жизни пациентки», — пояснила акушер-гинеколог краевой клинической больницы Елена Надобнова.

В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM один из сотрудников центра медицины катастроф признался, что, что ему бывает обидно читать в интернете комментарии, будто-бы на вертолете эвакуируют только вип-пациентов.

«Это совершенно не так. Вылеты ограничены только медицинскими показаниями», отметил доктор.

По словам медика, в сентябре центр должен получить в свое распоряжение собственную единицу авиационной техники, оснащенную современными медицинскими приборами.

Напомним, Служба медицины катастроф в Алтайском крае образована 17 лет назад. В настоящее время врачи летают вертолетами авиапредприятия «Алтай». Один лётный час стоит 113 тысяч рублей. Получение денег на оплату всех необходимых вылетов из федерального бюджета стало возможным после включения региона в программу развития санавиации (прежде речь шла о транспортировке только самых тяжелых больных). Поэтому если за первое полугодие 2017 было осуществлено 13 вылетов, то за последние две недели — уже 19.

«Таким образом мы увеличиваем возможность сохранить жизнь тяжелым пациентам. Сегодня, к примеру, таковым был пациент с острым нарушением мозгового кровообращения, проще — с инсультом. Также помогает больным с инфарктами, с сочетанной травмой, детям, беременным. Можем в критических ситуациях за час-полтора-два эвакуировать и доставить к месту специализированной медпомощи», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов.

По его словам, все экстренные эвакуации для пациентов бесплатные. Минздрав Алтайского края уже отправил заявку на 100 миллионов рублей на будущий год. Если этого не хватит, средства выделят дополнительно. По мнению экспертов от медицины, эти меры, в первую очередь, снизят смертность от болезней кровообращения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае переходят на централизованную систему управления службой скорой помощи. До 30% вызовов скорой медицинской помощи в крае заканчиваются госпитализацией.

Читайте также:Алтайский медицинский кластер усилят ядерными технологиями

В среднем в крае в сутки работает порядка 243−250 бригад скорой помощи и 7−8 — экстренно-консультативных бригад Алтайского краевого центра медицины катастроф. За прошедшие три года охват населения скорой медицинской помощью повысился в целом по краю и на селе. В зоне непосредственного обслуживания службы скорой медицинской помощи живет 99,1% населения. Кроме того, Алтайский край вошел в число 34 регионов России, где будут развивать санитарно-авиационную помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: «Край, которым можно гордиться»: от чего улучшается демография на Алтае