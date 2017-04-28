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На Алтае пресекли контрабанду соболиных шкурок из Казахстана

Происшествия

В Россию без разрешительных документов пытались провезти 93 шкурки соболя

На Алтае пресекли контрабанду соболиных шкурок из Казахстана
Иллюстрация: Алтайская таможня
На Алтае пресекли контрабанду соболиных шкурок из Казахстана

Барнаул, 19 апреля 2017, 12:16 — REGNUM  Сотрудники Алтайской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий выявили контрабандную партию из 93 соболиных шкурок. Об этом сегодня, 19 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь Алтайской таможни Алина Шмидт. По ее словам, контрабандный груз общей стоимостью более 1 миллиона рублей вне установленных пунктов пропуска в Третьяковском районе Алтайского края пытался провезти гражданин Казахстана.

«В ночь с 16 на 17 февраля 2017 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю на территории Третьяковского района Алтайского края были задержаны 2 гражданина Республики Казахстан, один из которых перевозил около 100 шкурок пушных зверьков. В результате разбирательства установлено, что указанные шкурки были незаконно переправлены через государственную границу гражданином РК Бородулиным Е.В.», — отметили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, факт крупной контрабанды был выявлен еще и в марте 2017 года. Сотрудники Алтайской таможни,транспортной полиции и УФСБ РФ по Алтайскому краю в результате совместных проведенных оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что омский предприниматель вывез из Алтайского края по подложным документам более 61 тысячи кубометров леса. По предварительной оценке стоимость незаконно перемещенного через границу Российской Федерации товара составила свыше 180 миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае выявлен факт крупной контрабанды леса

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