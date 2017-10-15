В Воронежской области медведь напал на двух мужчин

Воронеж, , 16:16 — REGNUM В Семилукском районе Воронежской области медведь сбежал из вольера, после чего напал на двух местных жителей. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 октября, на территории домовладения по ул. Щеголевых с. Семилуки.

«Животное смогло выбить доску и выбраться из вольера, после этого медведь стал бегать по огородам соседних домовладений и напал на 87-летнего мужчину, от полученных телесных повреждений пенсионер скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 49-летний владелец медведя, который пытался остановить животное, с многочисленными травмами госпитализирован в одну из местных клиник.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые применили табельное оружие для обезвреживания опасного животного», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка.