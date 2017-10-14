В Мексике найдены новые криминальные захоронения

Чильпансинго-де-лос-Браво, Мексика, , 02:26 — REGNUM На юге Мексики, в штате Герреро, найдены новые криминальные захоронения, передает Associated Press.

Человеческие тела со следами пыток и огнестрельных ранений были обнаружены в двух захоронениях районе города Чилапа в ходе двухдневной операции полиции.

Полиция подозревает, что убийства могли быть связанны с войной наркокартелей — город Чилапа является центром производства опиумного мака на юге Мексики.

Напомним, в 2016 году в мексиканском штате Веракрус были найдены крупнейшие криминальные захоронения в мире — из безымянных могил на окраине столицы штата были извлечены 253 тела жертв криминальных разборок.

Большая часть захоронений сделана за последние шесть лет, после того, как в штате началась война между картелем «Зета» и картелем «Халиско», пришедшим в Веракрус в 2011 году.

В марте 2017 года в том же штате Веракрус было обнаружено новое крупное криминальное захоронение — полиция извлекла из безымянных могил на окраине города Альварад 47 человеческих черепов.

Читайте также:

Прокуратура Мексики: Найдено крупнейшее криминальное захоронение в мире

Прокуратура: В криминальных захоронениях штата Веракрус замешан губернатор

В Мексике нашли новое захоронение наркомафии с человеческими черепами