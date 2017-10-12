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В Курске завели уголовное дело против сторонника террористов

Происшествия

В 2015 году подозреваемый стал исповедовать ислам и приступил к изучению религиозной литературы

Курск, 12 октября 2017, 15:51 — REGNUM  В отношении 18-летнего молодого человека в Курске возбуждено уголовное дело за публичный призыв в сети к терроризму и за оправдание терроризма, сообщили в пресс-службе СУ СК по Курской области 12 октября.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый стал исповедовать ислам. Он приступил к изучению религиозной литературы и совершению религиозныхобрядов, оправдывая радикальное течение ислама и деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В начале сентября 2016 года молодой человек, находясь у себя дома, разместил в социальной сети «ВКонтакте» три аудиофайла, содержащие признаки побуждения к вступлению в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В файлах также содержались признаки призыва к насилию, оправданные религиозными идеями, в целях дестабилизации органов власти различных государств. Следователи также выявили признаки призыва к насилию в отношении не мусульман.

Подозреваемый задержан, и в отношении него решается вопрос о выборе меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники Следственного комитета уточняют обстоятельства преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в ФСБ сообщили, что в Ингушетии вынесены приговоры пяти членам спящей ячейки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Один из осужденных — бывший сотрудник полиции. Виновные получили сроки от 2,5 до 10 лет лишения свободы.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним