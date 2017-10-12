Суд оштрафовал бывшего замначальника Курской таможни

Курск, , 15:25 — REGNUM Бывшему заместителю начальника Курской таможни, который подозревался в превышении должностных полномочий, назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей с лишением права занимать должности в госорганах и местного самоуправления сроком на 2 года. Такое решение принял Ленинский райсуд города Курска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Курскую транспортную прокуратуру.

«Бывшему замначальника таможни назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и местного самоуправления сроком на 2 года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, с мая по июль 2016 года подозреваемый незаконно собрал со своих подчиненных 121 тыс. рублей, которые были выплачены им в качестве премий.

Против мужчины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (УК) Российской Федерации.