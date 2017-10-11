Жертвами тройного теракта в Дамаске стали девять человек

Дамаск, , 17:57 — REGNUM Жертвами трех взрывов, устроенных смертниками 11 октября в столице Сирии, стали девять человек и еще не менее десяти получили ранения, сообщает газета «Известия».

По предварительным данным, три взрыва устроили в Дамаске смертники, пытавшиеся прорваться в главное городское управление полиции на улице Халид ибн аль-Валид.

Двое террористов-смертников взорвались у входа в здание городского управления полиции, когда их остановила охрана. Через несколько минут у входа на рынок взорвался третий смерник. По версии СМИ, он был выявлен и окружен полицейскими.

Ни одна экстремистская группировка пока не взяла на себя ответственность за эти теракты.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля сирийские спецслужбы преследовали три заминированных автомобиля, пытавшихся прорваться в центр Дамаска. Два автомобиля удалось остановить на въезде в город и провести их контролируемый подрыв. Третий автомобиль смог прорваться в сирийскую столицу и был блокирован правоохранителями на площади Тахрир. Находившийся за рулем террорист-смертник привел взрывное устройство в действие.

В результате взрыва погибли восемь человек. Ещё 12 получили ранения.

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