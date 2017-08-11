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Взрыв и вооруженное нападение в Пакистане: есть убитые и десятки раненых

Происшествия

В результате взрыва недалеко от границы с Афганистаном погибли три человека

Исламабад, 11 августа 2017, 16:34 — REGNUM  В пакистанском городе Карачи произошло убийство высокопоставленного полицейского чиновника и его охранника, неизвестные скрылись с места происшествия на мотоцикле, 11 августа сообщает Associated Press.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за нападение в Карачи, заявил заместитель генерального инспектора полиции Зульфикар Ларик.

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Спустя несколько часов мощное взрывное устройство сработало в северо-западном городе Баджур, расположенном недалеко от границы с Афганистаном. По меньшей мере погибли три человека, еще 25 человек получили ранения, заявил представитель местной администрации Аслам Хан.

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Напомним, Карачи считаются самым большим городом Пакистана. Город расположен на побережье Аравийского моря. В районе Карачи укрываются группы боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ряд других террористических формирований.

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