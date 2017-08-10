Госпредприятия КНР приняли участие в ликвидации последствий землетрясения

Чэнду, Китай, , 12:09 — REGNUM Крупнейшие государственные предприятия, в том числе мобильный оператор China Mobile, топливная компания Petro China и страховая корпорация People's Insurance Company of China (PICC), принимают активное участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в провинции Сычуань. Первой на помощь пострадавшим пришла государственная авиакомпания Air China.

China Mobile предоставила бесплатные минуты разговора абонентам, находящимся в пострадавшем районе, спустя 20 минут после первых подземных толчков. Кроме того, оператор разблокировал номера 3,6 тыс. абонентов, отключенных за неуплату. Мобильный оператор организовал горячую линию, по которым все граждане КНР могут найти потерянных в Сычуани родственников и близких, пишет «Сина синьвэнь».

Топливная компания Petro China в первые часы после катастрофы доставила в указанный район более 300 тонн топлива, которое необходимо тяжелой технике спасателей для проведения поисковой операции и разбора завалов. Позднее было доставлено еще более 500 тонн горючего.

Страховая компания PICC отменила ограничения на платные сервисы и категории лекарств для всех пострадавших от землетрясения. Кроме того, руководство компании упростило процедуру рассмотрения заявлений и денежных выплат для пострадавших. Родственники жертв смогут получить компенсации без официального свидетельства о смерти, это связано с тем, что процедура опознания может серьезно затянуться, так как у многих туристов при себе не было документов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская авиакомпания Air China первой отреагировала на новость о землетрясении в провинции Сычуань. Согласно заявлению руководства авиакомпании, все желающие смогут отменить или изменить свое бронирование авиаперелета из или в Цзючжайгоу, где накануне произошло землетрясение, абсолютно бесплатно.

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