«Достаньте топор, отрубим ему ногу»: пытки или следственный эксперимент?

Нижний Новгород, , 12:50 — REGNUM В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту похищения и пыток нижегородца Александра Новоселова милиционерами в 2004-ом году. Оно может быть напрямую связано с делом о покушении на нижегородского предпринимателя Олега Сорокина, успевшего после этих событий побывать главой города, занимающего сейчас пост вице-спикера регионального Заксобрания и считающегося одним из самых влиятельных политиков Нижегородской области.

Новоселов обвиняет сотрудников милиции в том, что они похитили его, отвезли в лес и пытками заставили признаться в покушении на Сорокина.

Как сообщили ИА REGNUM в правозащитной организации «Комитет по предотвращению пыток» (КПП), Новоселов обратился к правозащитникам еще в 2005 году. Тогда он сообщил, что 27 апреля 2004 года около 10:00 на площади Свободы в Нижнем Новгороде к нему подошли незнакомые мужчины и стали затаскивать в стоящий рядом автомобиль. Новоселова, по его словам, избили и отвезли в лес в Балахнинском районе Нижегородской области. Туда же подъехал джип белого цвета, из которого вышли несколько мужчин, один из приехавших, по словам Новоселова, был похож на бизнесмена Олега Сорокина. Мужчины угрожали Новоселову пистолетом и избили его, обвиняя в покушении на Сорокина. Человек в камуфляже даже засунул ему в рот дуло пистолета, разбив при этом ему губу.

Новоселов продолжал говорить, что ничего не знает, после чего ему на голову надели пакет и стали душить. Он утверждал, что мужчина, похожий на Сорокина, сказал: «Достаньте топор, отрубим ему ногу». Другой мужчина достал из машины охотничий топорик. Испугавшись за свою жизнь, Новоселов был вынужден написать явку с повинной, а его признание было записано на видеокамеру.

В результате избиения у Новоселова были зафиксированы повреждения в виде множественных ушибов, сотрясения головного мозга, ушиба правой почки и другие.

По данным правозащитников, в прокуратуре отказались возбуждать дело в отношении Новоселова, заявив, что все произошедшее с ним являлось оперативным экспериментом, проводимым сотрудниками ГУВД по Нижегородской области, в котором участвовал «сотрудник, загримированный под внешность Сорокина О.В.».

В декабре 2005 года юристы КПП в интересах Новоселова подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В ноябре 2013 года ЕСПЧ постановил, что Новоселова пытали представители государства, а расследование этого факта прокуратурой было «поверхностное» и «формалистское». ЕСПЧ обязал Россию выплатить Новоселову 27,5 тыс. евро, а Верховный Суд Российской Федерации постановил возобновить производство по жалобе Новоселова ввиду новых обстоятельств.

Новой проверкой заявления Новоселова занимался первый отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Позже материал был передан в третье следственное управление Главного Следственного управления СК РФ.

За время доследственной проверки было вынесено 16 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, которые впоследствии отменялись как незаконные. Последнее «отказное» постановление было отменено заместителем Генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым.

На сегодня руководитель отделения по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов, третьего следственного управления (с дислокацией в Нижнем Новгороде) ГСУ СК РФ Илья Михайлин вынес постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору») и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

Уголовное дело возбуждено в отношении Романа Маркеева (в 2004 году — старший оперуполномоченный межрайонного отдела милиции по раскрытию серийных и заказных убийств при ГУВД Нижегородской области), Евгения Воронина (в 2004 году — начальник этого отдела) и иных, неустановленных, лиц.

В КПП также сообщили, что эксперт УФСБ России по Нижегородской области в апреле 2017 года дал заключение, что на видеозаписи с так называемым «оперативным экспериментом», «содержатся голос и речь, которые принадлежат Сорокину О.В.».

При этом сам Сорокин отрицал свое участие в этом «эксперименте».

Юристы КПП надеются, что по эпизоду с похищением следствие сможет довести дело до суда. По эпизоду с пытками срок привлечения виновных к ответственности уже истек.

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Как сообщало ИА REGNUM, покушение на Олега Сорокина было совершено 1 декабря 2003 года. Машина, в которой ехал предприниматель, была расстреляна на трассе Нижний Новгород — Касимов. Он получил три огнестрельных ранения.

В июле 2006 года коллегия присяжных заседателей суда Нижегородской области 27 июля признала виновным в совершении преступления бывшего вице-спикера областного Законодательного собрания Михаила Дикина и его брата — начальника штаба Приоокского РОВД Александра Дикина.

По версии обвинения, причиной покушения стала попытка завладеть 50% акций завода «Старт», принадлежавшими Сорокину.

Сами братья Дикины утверждали, что никакого преступления они не совершали, а вся история с покушением — не более, чем инсценировка самого Сорокина.

В июле 2016 года Михаил Дикин смог добиться условно-досрочного освобождения. Выйдя на свободу, он пообещал «восстановить справедливость».

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