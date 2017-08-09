Два иностранца получили ранения в результате землетрясения в Сычуани

Чэнду, Китай, , 09:06 — REGNUM Власти КНР подтвердили информацию о травмировании двух иностранных граждан в результате разрушительного землетрясения в провинции Сычуань. В больницы за медицинской помощью обратился гражданин Франции и жительница Канады.

18-летний француз получил серьезное ранение ног — на него упал огромный булыжник, жительница Канады получила легкую травму головы. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в больнице округа Цзючжайгоу, пишет «Синьхуа».

"Сразу после первых толчков мы покинули здание и попытались укрыться на открытой местности. В какой-то момент я услышал крики брата и увидел, что ему на ноги упал огромный камень», — сообщил журналистам брат потерпевшего.

По словам врачей, гражданину Франции предстоит перенести операцию на ногах. Гражданка Канады сможет покинуть больницу в ближайшие несколько дней. Напомним, власти КНР пока не располагают точным списком пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по последним данным, жертвами землетрясения магнитудой 7,0 в провинции Сычуань стали 13 человек, еще 175 граждан получили травмы различной степени тяжести.

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