Землетрясение магнитудой 7 в Сычуани: глава КНР распорядился принять меры

Пекин, , 01:07 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин призвал принять все меры по скорейшему устранению последствий и проведению спасательных работ в результате землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего накануне в провинции Сычуань, расположенной на юго-западе страны, сообщает 8 августа агентство «Синьхуа».

По меньшей мере пять человек стали жертвами землетрясения, еще свыше 70 были ранены в уезде Цзючжайгоу, заявляет Китайский сейсмологический центр.

«Власти должны заняться оценкой последствий землетрясения, эвакуацией и размещением как местных жителей, так и приезжих, осуществлением мер по сокращению смертности насколько это возможно», — заявил Си.

Он также добавил, что поскольку землетрясение усугубилось тем, что произошло в паводковый и туристический период, метеорологи должны улучшить систему раннего оповещения и усилить геологический мониторинг, чтобы оградить как можно большее число людей от бедствий, защитить их жизни и имущество.

Премьер Госсовета Ли Кэцян также призвал местные власти провести весь спектр необходимых мониторинговых работ и мер по устранению последствий разгула стихии.

Госсовет отправил специальную государственную рабочую группу в район бедствия для участия в борьбе с последствиями землетрясения. Местные власти начали предоставление экстренной помощи.

Напомним, что провинция Сычуань является очень сейсмоопасным районом КНР. Так, в 2008 году там произошло одно из самых серьезных и разрушительных землетрясений магнитудой 8. В результате, жертвами трагедии стали по разным данным до 87 тыс. человек, ранения получили более 374 тыс. человек.

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