В районе землетрясения в Китае происходят сотни повторных толчков

Пекин, , 23:19 — REGNUM По состоянию на 20:00 мск вторника в районе землетрясения на юго-западе Китая сейсмологи зафиксировали 282 повторных толчка, сообщает Китайский сейсмологический центр.

По информации китайских сейсмологов, магнитуда самого сильного из повторных толчков доходила до 7,9.

Сообщается, что, по последним данным, установленное число жертв землетрясения в Китае дошло до семи человек. Поступает информация о пострадавших, которых уже более сотни. Спасательные службы КНР еще не установили полной картины бедствия, но прогнозируют, что в общей сложности от землетрясения могли погибнуть до нескольких сотен людей.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в Китае пока не получало сообщений о гражданах РФ, погибших или пострадавших в результате землетрясения.

Напомним, 8 августа в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение с эпицентром подземных толчков в 200 километрах от города Гуанъюань на глубине 32 километра.

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