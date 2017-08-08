Си Цзиньпин поручил всеми силами спасать людей в районе землетрясения

Пекин, , 21:36 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился немедленно всеми силами начать спасательные работы в районе землетрясения, сообщает газета «Известия».

Масштабы разрушений и человеческих жертв пока точно не выяснены, но руководство Китая поручило минимизировать последствия стихийного бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Китае на территории провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,5.

Эпицентр подземных толчков расположен в 200 километрах от города Гуанъюань на глубине 32 километра.

Точное число людей, пострадавших от землетрясения, до сих пор неизвестно, однако спасатели уже заявляют о десятках погибших и сотнях людей, оказавшихся под завалами.

По предварительным данным, среди погибших числятся иностранные туристы. Их гражданство пока не установлено.

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