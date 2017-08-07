В Варшаве задержаны трое граждан ФРГ, осквернивших флаг Польши

Варшава, , 20:30 — REGNUM В Варшаве полицией задержаны трое молодых граждан Германии, которых обвиняют в осквернении национального флага Польши, сообщил 7 августа журналистам официальный представитель варшавской полиции Сильвестр Марчак.

По словам, в ночь на 7 августа у здания управления городских дорог трое молодых людей, приехавших из Германии, сорвали со стены государственный флаг Польши и растоптали полотнище.

Поскольку в Польше отмечают 73-й юбилей восстания в Варшаве, на зданиях вывешено большое число национальных флагов.

Возраст задержанных граждан ФРГ колеблется в пределах от 21 до 25 лет. За осквернение польского национального флага молодых людей могут приговорить к году тюремного заключения.

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