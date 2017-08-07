Пятая часть преступлений в ПФО – это коррупция

Казань, , 10:56 — REGNUM

Татария попала в список регионов, где за январь-июнь 2017 года произошло наибольшее снижение количества зарегистрированных преступлений — на 14%. Особо резкий спад наблюдался по графе «получение взяток» — сразу на 74,9%, или с 183 до 46 случаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт генпрокуратуры РФ.

Между тем, в доле совершенных преступлений в Приволжском федеральном округе по-прежнему высок процент преступлений коррупционной направленности — 23,2%. По итогам 2016 года показатель был 23,7%. Кроме Татарии резкий спад зарегистрированных случаев получения взятки отмечен в Башкирии — на 80,2%, со 187 до 37.

В это же время именно в Уфе в этом году было одно из громких дел, связанных со взяткой. Октябрьский райсуд Уфы приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего вице-мэра. В марте 2017 года чиновника задержали при получении 1 млн рублей от директора Военно-спортивного фонда ветеранов спецслужб. Как установил суд, вице-мэр вымогал у руководителя фонда «откат» за содействие в оказании спонсорской помощи компанией БашРТС, угрожая впредь не оказывать фонду административной поддержки. В ходе следствия и в суде экс-чиновник полностью признал вину.

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В Самарской области, наоборот, взятки стали брать чаще — рост с 50 до 62 случаев. В Приволжском федеральном округе отмечался спад общего числа зарегистрированных преступлений — на 12,5%. Наибольшее снижение преступности отмечено в Пермском крае — на 23,6%, Ульяновской области — на 21,1% и Чувашии — 20,9%.

Всего за первое полугодие 2017 года в округе зарегистрировали 195 421 преступление. Наибольшее их число было в Башкирии — 29 533, Татарии — 22 883 и Самарской области — 22 393. При этом в Татарии аналитики отмечали спад количества преступлений на 14%, или 3 727.

Самый низкий процент регистрируемой преступности был в Марий Эл — 3 791, но регион был отмечен генпрокуратурой РФ в числе тех, где произошёл скачок преступности — на 5,7%. Попала в этот список и Саратовская область — прирост на 5,2%. Чувашия же вошла в антирейтинг по тяжким и особо тяжким преступлениям, число которых выросло сразу на 102,5% — с 276 до 559.

Ещё два региона ПФО отметили в мошенническом антирейтинге первого полугодия 2017 года. В Саратовской области количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, выросло сразу на 167,9%, или на 1 603, а в Нижегородской области — на 85,1%, или 1 130.

Из числа дел, которые уже находились в производстве, в ПФО не были раскрыты 66 350. Хотя цифра достаточно большая, но отмечен спад показателя на 19%. Число нераскрытых преступлений возросло в Нижегородской области — на 24,9%, в Марий Эл — на 12,8% и в Саратовской области — на 5,3%. В Чувашии наблюдалось существенное сокращение числа не раскрытых преступлений — на 47,8%.