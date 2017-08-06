Семь человек стали жертвами крушения автобуса в Сальвадоре

Сан-Сальвадор, , 04:22 — REGNUM Туристический автобус с группой альпинистов сорвался с высоты около 30 метров, в результате чего семь человек погибли и 23 — пострадали. Об инциденте произошел в Сальвадоре в субботу, 5 августа, сообщает El Diario de Hoy.

Как стало известно, трагедия произошла около 07:30 недалеко от населенного пункта Олокуилта. Путешественники запланировали сделать остановку для отдыха и принятия пищи, однако, по всей вероятности, водитель не узнал находящуюся в этом районе зеленую зону и начал парковаться на обочине дороги в опасном месте.

В результате транспортное средство с 30 пассажирами на борту сорвалось в пропасть с высоты около 30 метров.

Ранее сообщалось о семи погибших и 15 раненых. По последним данным, количество пострадавших при крушении автобуса достигло 23 человек.

Среди погибших — водитель автобуса и несовершеннолетний ребенок.

На месте происшествия работает группа спасателей и другие эксперты.