При взрыве в общежитии в Азербайджане пострадали 25 человек

Баку, , 22:54 — REGNUM В Азербайджане в результате взрыва в общежитии пострадали 25 человек. Об этом сообщили Trend в отделении скорой медицинской помощи города.

ЧП произошло в субботу, 5 августа, в восьмом микрорайоне города Сумгаит.

«После взрыва в общежитии, расположенном в восьмом микрорайоне в Сумгаите, 25 человек попали в больницу, — говорится в сообщении. — Состояние одной из пациенток оценивается как тяжелое».

Отмечается, что сотрудникам специальных служб уже удалось потушить возгорание. В настоящее время выясняются причины ЧП.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в результате взрыва в общежитии города Сумгаит погибли несколько человек.

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