Суббота, 5 Августа 2017 года
23:17:14 МСК

При взрыве в общежитии в Азербайджане пострадали 25 человек

Происшествия

В настоящее время выясняются причины ЧП

Баку, 5 августа 2017, 22:54 — REGNUM  В Азербайджане в результате взрыва в общежитии пострадали 25 человек. Об этом сообщили Trend в отделении скорой медицинской помощи города.

ЧП произошло в субботу, 5 августа, в восьмом микрорайоне города Сумгаит.

«После взрыва в общежитии, расположенном в восьмом микрорайоне в Сумгаите, 25 человек попали в больницу, — говорится в сообщении. — Состояние одной из пациенток оценивается как тяжелое».

Отмечается, что сотрудникам специальных служб уже удалось потушить возгорание. В настоящее время выясняются причины ЧП.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в результате взрыва в общежитии города Сумгаит погибли несколько человек.

Читайте также: Мощный взрыв произошел в общежитии в Азербайджане

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в многоэтажных зданиях