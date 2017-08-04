Тушить леса Якутии надо деньгами: «Долг растёт, как снежный ком»

Якутск, , 09:10 — REGNUM Якутия занимает первое место в России по площади действующих лесных пожаров, но при этом денег на их тушение у республики нет, а кредиторская задолженность превысила уже 200 млн рублей. В основном долги — за авиамониторинг и перелёты, а потому существует риск, что авиация откажется помогать республике в тушении огромных лесных пожаров, об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал замруководителя департамента лесных отношений Джулустан Хон.

Он напомнил, что Якутия вместе с другими регионами Сибири и Дальнего Востока уже второй год просит изменить методику распределения средств на тушение лесных пожаров так, чтобы финансирование было приоритетно для больших субъектов РФ и не ставилось в зависимость от количества населения. А пока при огромной территории республика получила на 2017 год всего 411 млн рублей на тушение лесных пожаров. Департамент охраны лесов Якутии просил ещё денег, ему было перечислено 40 млн рублей, и они уже ушли на погашение долгов. Регион просит у Рослесхоза ещё 187 млн рублей на ликвидацию задолженности.

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«Мы должны авиации, авиация должна своим работникам, и это как снежный ком увеличивается. Людям мы должны ещё, а именно мобилизованному местному населению. Но по методике сейчас до сих пор кардинальных изменений нет, хотя предлагаемые корректировки со стороны дальневосточников были поддержаны. Не согласовывает их Минфин РФ, не поддерживают их центральные регионы. После совещания президента Владимира Путина в Иркутске 15 мая, где наш глава выступал по поводу этой методики, срочно приняли постановление правительства, корректирующее коэффициент рекреационной нагрузки, и у нас в следующем году добавляется около 60−70 млн рублей. Но это тоже вопрос не решает. У нас должно быть минимум в 2−3 раза больше субвенций с учётом того, что 1/5 часть лесного фонда РФ — в Якутии. Мы разработали свой план противопожарного обустройства именно на нашей территории, где на малой горимости нам необходимо порядка 2,3 млрд рублей. На сегодняшний день работаем, не имея ни средств, ни техники, ни людей. Ситуация очень сложная», — рассказал Джулустан Хон.

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По информации пресс-службы департамента охраны лесов на 4 августа, в республике тушат 30 лесных пожаров на площади 51,7 тыс. га. С огнём борются 804 человека, в том числе 354 специалиста парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохрана, 185 работников лесничеств и наземной охраны лесов, 242 мобилизованных жителей и 23 сотрудника пожарной службы. Задействовано 34 единицы наземной техники. Ещё 302,7 тыс. га горят на труднодоступной территории региона. Эти пожары не тушат, так как добраться до них не представляется возможным, и населённым пунктам они не угрожают.

Джулустан Хон уверен, что лесные пожары удавалось бы сдерживать на малой территории при наличии финансирования.

«Но мы ежегодно упускаем этот момент, никак не справляемся, и площади у нас увеличиваются», — констатировал замруководителя департамента по лесным отношениям Якутии.

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По его словам, республика и дальше будет продолжать ставить вопрос о корректировке распределения субвенций на тушение лесов, чтобы приблизить её к реалиям и сделать подходящей для регионов Сибири и Дальнего Востока, где из года в год горит больше всего территории. А пока леса в республике тушат только благодаря самоотверженности лесников, многие из которых не были дома уже 3 месяца, так как перемещаются с одного пожара на другой.

«Люди уже устали», — подчеркнул Джулустан Хон.

Как сообщало ИА REGNUM, методика распределения субвенций между регионами на исполнение полномочий в области лесных отношений несовершенна, и приводит к многократной разнице в финансовой обеспеченности регионов на эти цели. В итоге по количеству выделяемых федералами денег на леса Якутия, самый большой регион России, находится на последнем месте, рассказывал Джулустан Хон. Причина несправедливого распределения средств заключается в том, что в основу методики положены не площадь охраняемых лесов, а плотность населения.