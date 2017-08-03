«На конфеты и цветы»: скандал в деле о взятке екатеринбургскому чиновнику

Екатеринбург, , 12:04 — REGNUM Защита обвиняемого во взяточничестве главы Верх-Исетского района Екатеринбурга выступила с заявлением в ходе судебного заседания. По словам адвоката, полученные подзащитным денежные средства от коммерсанта не являются взяткой, а предназначались для закупки подарков женщинам на 8 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению защиты, отсутствие в материалах дела видео и аудиозаписей оперативно-следственных мероприятий сделанных сотрудниками ФСБ при помощи коммерсанта может свидетельствовать о том, что на них зафиксирован факт передачи «подарка» а не взятки. Сам обвиняемый в ходе судебного заседания заявил о том, что переданные ему денежные средства предназначались на покупку конфет и цветов сотрудницам в качестве подарков на 8 марта.

В свою очередь управление ФСБ по Свердловской области заявило о готовности представить суду видеоматериалы по передаче взятки главе Верх-Исетского района Екатеринбурга до 11 августа после процедуры рассекречивания. Однако адвокат защиты в ходе судебного заседания не стал настаивать на их приобщении к делу, ссылаясь на нарушение уголовно-процессуального законодательства, сообщает издание Znak.com.

Как сообщало ИА REGNUM, глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга был пойман с поличным 21 февраля 2017 года во время получения взятки. Он был задержан в своём рабочем кабинете при получении 150 тыс. рублей от руководителя фирмы, выполняющей муниципальный заказ по благоустройству территории района. По версии следствия, деньги были получены за «общее покровительство».

Впоследствии чиновник был отстранён на время проведения следствия и суда от должности, а также отправлен под домашний арест. Несмотря на то, что после задержания глава Верх-Исетского района Екатеринбурга написал явку с повинной в ходе судебного следствия он своей вины в содеянном не признаёт.

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