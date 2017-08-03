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Мужчина с ножом устроил дебош в московском кинотеатре

Происшествия

ЧП произошло в торговом центре «Гудзон» на Каширском шоссе, д. 14

Мужчина с ножом устроил дебош в московском кинотеатре
Ryk Neethling
Нож

Москва, 3 августа 2017, 08:14 — REGNUM  Мужчина с ножом, находящийся в нетрезвом состоянии, устроил дебош в кинотеатре на юге Москвы. Об этом «Агентству Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

ЧП произошло в торговом центре «Гудзон» на Каширском шоссе, д. 14.

«В помещении кинотеатра нетрезвый гражданин спровоцировал конфликт, а затем достал нож и стал им размахивать по сторонам, нецензурно бранясь при этом», — сказал источник.

Отмечается, что сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, по горячим следам задержали 28-летнего приезжего из города Гусь-Хрустальный.

По предварительным данным, подозреваемый проживает в столичном общежитии и работает грузчиком на хлебокомбинате.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.

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