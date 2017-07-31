В Татарии осудили женщину, ударившую ножом фельдшера скорой помощи

Набережные Челны, Татария, , 15:24 — REGNUM В Набережных Челнах суд приговорил к шести годам колонии женщину, ударившую ножом фельдшера скорой помощи. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Татарии.

«29-летняя местная жительница признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности)», — говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 25 марта бригада скорой помощи приехала оказать медицинскую помощь пятимесячной девочке, живущей в одном из поселков ГЭС в Набережных Челнах. В это время подруга хозяина квартиры, которая присматривала за ребёнком, распивала с ним спиртные напитки.

В ответ на замечания фельдшера по поводу ненадлежащего ухода за ребёнком и антисанитарии женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила её кухонным ножом в спину. Однако фельдшер смогла оказать активное сопротивление и покинула квартиру.

Отмечается, что обвиняемая свою вину признала лишь частично, в отношении неё была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд назначил женщине шесть лет лишения свободы. Кроме того, подсудимая должна выплатить потерпевшей 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля житель Кирова, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, вызвал сотрудников скорой помощи. Приехавшие медики оказали ему необходимую медицинскую помощь и предложили проехать в больницу, после чего в машине скорой помощи мужчина ударил двух медиков и водителя.

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По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ («оскорбление представителя власти»).

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