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Житель Кирова подозревается в нападении на врачей скорой помощи

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого

Киров, 23 июля 2017, 22:55 — REGNUM  Житель Кирова подозревается в нападении на врачей и водителя скорой помощи. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Кировской области.

«По версии следствия, утром 23 июля житель г. Кирова, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, вызвал сотрудников Скорой медицинской помощи, сообщив, что у него травма ноги, — говорится в сообщении. — Приехавшие медики оказали кировчанину первую помощь и предложили проехать в больницу. В процессе доставления его в медучреждение, мужчина в машине «Скорой» ударил 2-х медиков и водителя».

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

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Нападения на врачей