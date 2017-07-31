В Дагестане по делу о похищении министра задержан полковник полиции

Махачкала, , 14:25 — REGNUM По делу о похищении министра строительства и ЖКХ Ибрагима Казибекова в Дагестане задержан полковник полиции Магомед Омаров, работавший начальником охраны здания правительства республики. Об этом сообщили в администрации главы и правительства республики, попутно опровергнув появившуюся ранее в некоторых СМИ информацию о том, что Омаров является родственником главы республики Рамазана Абдулатипова.

Сообщения о задержании начальника охраны дагестанского Белого дома в дагестанском сегменте социальных сетей появились еще в пятницу, 28 июля.

«Сотрудниками ФСБ задержан полковник полиции, начальник управления охраны административного здания регионального правительства Магомед Омаров», — сообщала газета «АиФ в Дагестане».

Издание РИА «Дербент» заявляло о том, что задержанный является троюродным братом главы республики Рамазана Абдулатипова.

Пресс-служба главы и правительства Дагестана в воскресенье опровергла эту информацию. В заявлении говорится, что Омаров не является родственником Абдулатипова и не работал штатным сотрудником администрации дагестанского Белого дома.

«Глава Дагестана с первого дня держит дело о похищении министра под контролем и рекомендовал правоохранительным органам провести тщательное разбирательство… Виновные понесут наказание по всей строгости закона», — говорится в заявлении пресс-службы.

О похищении министра строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казбекова стало известно 25 июля. Само похищение, по информации пресс-службы Управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, состоялось 20 июля. По данным Следственного управления СКР по Дагестану, похитителями оказались братья Яхья и Залкеп Алискантовы. Они, угрожая пистолетом, посадили министра в автомобиль, а потом держали в одном из частных домов в центре Махачкалы. За его освобождение похитители потребовали 100 млн рублей. Позже в ходе переговоров сумму снизили до 70 млн. При передаче первой части суммы в размере 30 млн рублей они были задержаны.

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