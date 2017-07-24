В Махачкале задержаны подозреваемые в похищении министра

Махачкала, , 11:26 — REGNUM В Дагестане задержаны двое мужчин, которые подозреваются в похищении министра жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает в понедельник, 24 июля, Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

Инцидент произошел 20 июля в городе Махачкале .

«Подозреваемые, угрожая огнестрельным оружием, совершили похищение министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики с целью получения за освобождение денежных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых 21 июля во время передачи части требуемой суммы в размере 30 млн рублей.

«Министр освобожден, — говорится в сообщении. — Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу».

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.