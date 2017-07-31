В Свердловской области задержан мужчина, напавший на беременную жену

Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM В Свердловской области задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство беременной жены, об этом 31 июля сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

«Подозреваемый задержан полицейскими по месту жительства, куда он пришёл спустя некоторое время. В ближайшее время следователям с участием задержанного планируется провести комплекс необходимых следственных действий», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время уже назначен комплекс необходимых экспертиз, проводится допрос свидетелей, а также планируется провести судебно психиатрическую экспертизу на предмет вменяемости задержанного. Все обстоятельства покушения на убийство выясняются.

Кроме того, в ближайшее время следствие предъявит обвинение и обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 июля в одном из роддомов Екатеринбурга мужчина напал с ножом на беременную жену и нанёс ей несколько ударов в область живота, после чего он скрылся. Женщине сделали операцию и извлекли малыша. Сейчас мать с ребёнком находятся в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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