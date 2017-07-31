Красногорск, , 12:39 — REGNUM В Московской области сотрудники ФСБ задержали двух сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые поддерживали контакты с её членами на территории Сирии и ожидали указаний по закупке оружия. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.

«Сотрудниками ФСБ в Московской области задержаны 2 сторонника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые поддерживали контакты с ее членами, находящимися на территории Сирии, и ожидали указаний по закупке оружия, комплектующих для изготовления СВУ и по подбору объектов для совершения теракта», — говорится в сообщении.

Установлено, что задержанные являются выходцами из стран Центрально-Азиатского региона.

В ходе опросов задержанные подтвердили, что поддерживали контакты с членами МТО, а также совершения одним из них призывов к террористической деятельности и оправданию терроризма в интернете.

Кроме того, установлено, что у задержанных были намерения к совершению терактов и выезду в Афганистан для вступления в одно из формирований МТО ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, в Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий пожизненное наказание за вербовку террористов.

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По информации депутата от «Единой России» Адальби Шхагошева, во всем мире ежедневно вербовке подвергаются около 1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля Красноярский суд вынес обвинительный приговор 26-летнему жителю Красноярска, который попытался выехать в Сирию для вступления в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Суд назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии строго режима.

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