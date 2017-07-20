Законопроект о пожизненном наказании за вербовку террористов внесен в ГД

Москва, , 08:00 — REGNUM Законопроект, направленный на усиление борьбы с вербовкой и вовлечением в организацию и финансирование преступлений террористического характера, экстремистскую и террористическую деятельность, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Адальби Шхагошев, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля.

Законопроектом предлагается квалифицировать организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 2053, 2054, 2055, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211 Уголовного кодекса РФ, а также подготовку, склонение, вербовку и (или) иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из указанных преступлений и (или) руководство его совершением, а равно финансирование и (или) организацию финансирования терроризма по части 4 статьи 2051 Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым «рынком труда» и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями, отмечает Шхагошев.

Парламентарий указал на то, что ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более 1 тыс. человек.

«На эти цели тратятся огромные средства. За каждого привлеченного в ряды террористов вербовщик получает «комиссионные». Их сумма колеблется в зависимости от «ценности» завербованного. Необходимо помнить, что вербовочной атаке в любой момент может подвергнуться каждый человек, невзирая на возраст, пол и социальный статус», — указал он.

Вербовщиков интересуют не только молодежь, которая является последователями различных религиозных конфессий, неверующие, а также представители молодежных субкультур, продолжил депутат. При этом главной целью вербовщиков, как в личном общении, так и посредством интернет-пропаганды, является глубокая психологическая обработка, вовлечение все большего числа сторонников в незаконные вооруженные формирования, подчеркнул он.