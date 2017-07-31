Йемен: Выбор между холерой и смертельной жаждой

Сана, , 07:32 — REGNUM В столице Йемена Сане в нескольких районах стоят танки питьевой воды, предоставленные местным жителям благотворительными организациями. Только чистая вода сможет обеспечить жителям Йемена выживание во время эпидемии холеры, пишет 30 тюля Die Tagesschau.

Иная ситуация за пределами городов: в деревнях люди погибают от тяжелой болезни, так как у них нет доступа не только к воде и надлежащим санитарным условиям, но и к медицинскому обслуживанию.

Ситуацию отягчает гражданская война, которая длится с 2014 года.

ООН признала ситуацию в Йемене «крупнейшей гуманитарной катастрофой», так как жителям страны часто приходится выбирать: либо умереть от жажды, либо выпить воду, которая чаще всего является непригодной для питья, и заразиться холерой.

«Ситуация в Йемене с каждым днем ухудшается: больницы закрываются даже в столице, количество зараженных стремительно растет: холера очень быстро распространяется, это нас пугает», — говорит немецкий волонтер Ларисса Аллес.

Руководитель программы чрезвычайной помощи Oxfam Найджел Тимминс сообщил, что только за первые четыре месяца 2017 года холерой в Йемене заразились более 400 тыс. человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что холера в стране унесла жизни уже более 2 тыс. человек, особенно быстро болезнь распространяется в провинциях к северу от Саны.

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