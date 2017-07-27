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В Таиланде затонула лодка с туристами

Происшествия

Капитан небрежно отнесся к предупреждению синоптиков

Бангкок, 27 июля 2017, 12:08 — REGNUM  В провинции Чумпхон на юге Таиланда вечером 26 июля в шторме затонула лодка с туристами, гражданами Таиланда: погибли 5 человек, сообщает Der Spiegel.

На ней находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Они собирались заняться сноркелингом (плавание с маской, трубкой и ластами).

Сообщается, что капитан небрежно отнесся к предупреждению синоптиков, которые сообщили о надвижении шторма.

После крушения спасатели обнаружили тела пяти пассажиров внутри лодки: четыре женщины и один мужчина не смогли выбраться из нее, когда лодка тонула.

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