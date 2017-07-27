Немецкий вертолет потерпел крушение в Мали: погибли два пилота

Бамако, , 06:55 — REGNUM В пустыне на севере африканской страны Мали вечером 26 июля потерпел крушение немецкий военный вертолет, сообщает Der Spiegel.

На борту вертолета типа Eurocopter Tiger, входящего в состав миротворческой миссии ООН, находилось всего два человека: оба пилота погибли.

Сообщается, что причиной катастрофы стала техническая неисправность, однако официального подтверждения пока нет.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен выразила свои соболезнования родственникам погибших.

Бундесвер принимает участие в миротворческой миссии ООН MINUSMA в Мали с апреля 2013 года. Военные оказывают поддержку переходным властям и гражданскому населению, тренируют местных солдат в рамках борьбы с терроризмом.

В миссии принимают участие более 140 немецких граждан, в дальнейшем ожидается расширение военного присутствия. Всего контингент ООН насчитывает там 15 тысяч человек.

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