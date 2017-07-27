В Мали погибли двое граждан ФРГ — членов миссии ООН

Берлин, , 02:12 — REGNUM В Мали жертвами крушения вертолета миротворческой миссии ООН стали двое немецких военнослужащих, сообщает агентство France Presse.

Гибель солдат Бундесвера подтвердила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

«К сожалению, теперь мы знаем, что два солдата Бундесвера отдали свои жизни за нашу страну», — сказала глава минобороны ФРГ.

По предварительным данным, экипаж вертолета наблюдал за вооружённым столкновением в северной части страны — в провинции Гао. Что стало причиной катастрофы — не уточняется. По данным журнала der Spiegel, причиной крушения стала техническая неисправность.

Сегодняшний кризис в Мали — следствие свержения режима Муамара Каддафи в соседней Ливии в 2011 году. Тогда на территорию Мали прибыли тысячи беженцев из племени туарегов.

Они заняли север страны и провозгласили на этой территории новое государство Азавад. Далее туарегов с территории вытеснили экстремисты.

Миссия ООН MINUSMA находится в Мали для стабилизации ситуации. Численность войск — 11,2 тыс. военнослужащих. Также СБ ООН санкционировал пребывание на территории Мали еще четырех тысяч французских войск.

Эта миссия считается самой опасной миссией ООН. Только в 2015 году погибло 129 миротворцев.