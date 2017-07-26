Российский турист умер в турецкой Анталье

Кемер, Турция, , 22:21 — REGNUM В турецкой провинции Анталья, в курортном городе Кемер скончался 48-летний гражданин Российской Федерации Дмитрий Садовников. Об этом сегодня, 26 июля, сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что мужчина скончался после завтрака в своём шезлонге у бассейна в то время, когда его супруга Лариса на некоторое время отлучилась.

Когда супруга вернулась, то обнаружила мужа в бессознательном состоянии. Она срочно вызвала медиков, но они лишь констатировали смерть отдыхавшего.

Тело Садовникова было отправлено в Институт судебной медицины в городе Анталье. там специалисты установят точную причину смерти российского гражданина.