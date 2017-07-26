Экс-главу Кизлярского района Дагестана судят за стрельбу в полицейского

Махачкала, , 16:12 — REGNUM Бывшего главу Кизлярского района Андрея Виноградова судят в Московском городском суде. Начиная с 10 июля, идут заседания. Рассматривается только одно дело среди множества других, возбужденных в отношении экс-главы района. А именно, посягательство на жизнь сотрудника полиции Абдулзагира Абдулкапарова. Виноградов обвиняется еще в нескольких преступлениях, фигурантом которых помимо него стал и эк-руководитель Управления Пенсионного фонда России по Дагестану Сагид Муртазалиев.

Как сообщает газета «Черновик», заседания проходят в режиме нон-стоп, практически ежедневно. Согласно материалам уголовного дела, еще 2004 году Андрей Виноградов, будучи охранником своего предшественника, того самого Сагида Муртазалиева, стрелял в сотрудника МВД Абдулкапарова во время ссоры, произошедшей на дороге. Полицейский пытался остановить кортеж, направлявшийся в администрацию Кизлярского района. В результате одна машина задела его бампером. Сотрудник полиции вынужден был сделать предупредительные выстрелы в воздух и в колеса автомобилей. В ответ Виноградов уже стрелял в самого Абдулкапарова, но промахнулся.

Уголовное дело, возбужденное по данному факту не получило развитие в Дагестане. Но было вновь начато уже после того, как Виноградова задержали в 2014 году по подозрению в организации убийства и финансировании терроризма.

Сам потерпевший, Абдулзагир Абдулкапаров считает, что при рассмотрении уголовного дела свидетели обвинения часто путаются в показаниях, меняют их. Кто-то из свидетелей жалуется на здоровье, кто-то вообще не приехал, опасаясь за свою жизнь.

«Другие просто меняют свои показания и, если ранее говорили о виновности подсудимого, теперь это отрицают. Иные свидетели связывают изменения в собственных показаниях с проблемой памяти», — пишет «Черновик».

В разговоре с корреспондентом издания Абдулкапаров сообщил, что каждый раз по несколько раз приходилось звать свидетелей обвинения на процесс, потому что они с первого раза не приходили. В итоге им сделали привод.

«Они говорили, что не видели, кто именно стрелял, так как находились в других местах, хотя во время предварительного следствия говорили совершенно противоположное», — сообщает пострадавший полицейский.

Имя Виноградова фигурировало и в другом громком убийстве в Кизлярском районе, которое произошло в марте 2012 года. Тогда в Кизляре были убиты четверо братьев Гамзатовых и их племянник. По делу об убийстве проходили шесть охранников Виноградова. В ходе судебного процесса был допрошен и сам Виноградов, которые не отрицал факт конфликта с братьями Гамзатовыми прямо перед их убийством. Обвиняемых он называл своими друзьями, а не охранниками. Потерпевшая сторона несколько раз заявляла о давлении на свидетелей и на присяжных заседателей. В итоге, решением суда присяжных заседателей обвиняемые были полностью оправданы.

Андрею Виноградову предстоит предстать перед судом еще по обвинению в организации убийства и финансировании терроризма. Он был задержан сотрудниками ФСБ России в июле 2015 года.

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