В результате крушения скоростного катера на Кипре погиб гражданин КНР

Пекин, , 11:21 — REGNUM Министерство иностранных дел КНР подтвердило информацию о смерти гражданина КНР, погибшего в результате аварии с участием частного катера.

Китайские дипломаты находятся в постоянном контакте с киприотской стороной, в настоящее время представители внешнеполитического ведомства пытаются связаться с родственниками погибшего, пишет «Синьхуа».

Кроме того, стало известно, что еще четыре человека получили различные травмы, однако их жизни находятся вне опасности. По неподтвержденным данным, скоростной катер на большой скорости налетел на скалы. Правоохранительные органы Кипра пока не прокомментировали произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате крушения скоростного катера у берегов малазийского штата Сабах пропали без вести 4 человека. Двое граждан Испании и гражданин КНР в сопровождении малазийского проводника отплыли от причала в округе Кудат 2 мая, однако обратно они так и не вернулись.

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