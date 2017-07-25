Два человека в Узбекистане скончались от геморрагической лихорадки

Ташкент, , 11:04 — REGNUM В Кашкадарьинской области Узбекистана 47-летняя жительница села Ханабад и 16-летний подросток скончались от геморрагической лихорадки, сообщает 25 июля узбекская служба радиостанции «Озодлик» («Свобода»).

Издание отмечает, что причиной заражения людей явились укусы клещей, которые живут на домашних животных.

«У обоих пациентов подтвердилась геморрагическая лихорадка. У обоих было тяжелое состояние. Женщина продержалась 12 часов, а подростка мы лечили около двух недель. Но потом у него началось воспаление головного мозга (энцефалит) и отказ почек. В результате, подросток скончался», — сообщил изданию один из врачей клиник, где лечились пациенты.

После смерти двух человек в селе Ханабад был создан специальный штаб, начались проверки, в целях предотвращения распространения заболевания в соседних к Ханабаду селах были проведены дезинфекционные работы.

В частности, ветеринары обработали коровники, помыли коров лекарством против клещей, сделали им инъекции. Патронажные медсестры ходили по домам, объясняли людям, как надо вести себя во время укуса клеща, советовали незамедлительно обращаться в больницу при укусах.

Радиостанция сообщает, что в августе 2015 года в Яккабагском районе Кашкадарьинской области три человека скончались от геморрагической лихорадки. До этого, в августе 2013 года в Ходжалийском районе Каракалпакстана от геморрагической лихорадки погибло около десяти человек.

С мая по 18 июля 2017 года в Кашкадарьинской области были зарегистрированы 98 случаев укусов клещей.

При заболевании геморрагической лихорадкой у человека наблюдаются повышенная температура, тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, боли в суставах и мышцах, появление багрово-синих пятен на кожных покровах, носовые кровотечения, повышенная кровоточивость десен, кровоизлияния в кожу и слизистые.