Пассажир пытался открыть дверь самолета, летевшего в Лондон

Лондон, , 21:16 — REGNUM В лондонском аэропорту Лутон задержан мужчина, пытавшийся открыть во время полета люк авиалайнера компании Wizz Air. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

ЧП произошло в субботу, 22 июля, на борту самолета, прилетевшего рейсом W61005 из международного аэропорта Катовице (Польша).

«Пассажиры рейса авиакомпании Wizz Air остановили и обезвредели мужчину, который попытался открыть аварийный выход на борту самолета, направлявшегося в Лондон», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие в лондонский аэропорт Лутон, задержали мужчину.

По данному факту проводится проверка.