Пассажир пытался открыть дверь самолета, летевшего в Лондон

Лондон, 23 июля 2017, 21:16 — REGNUM В лондонском аэропорту Лутон задержан мужчина, пытавшийся открыть во время полета люк авиалайнера компании Wizz Air. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.
ЧП произошло в субботу, 22 июля, на борту самолета, прилетевшего рейсом W61005 из международного аэропорта Катовице (Польша).
«Пассажиры рейса авиакомпании Wizz Air остановили и обезвредели мужчину, который попытался открыть аварийный выход на борту самолета, направлявшегося в Лондон», — говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие в лондонский аэропорт Лутон, задержали мужчину.
По данному факту проводится проверка.