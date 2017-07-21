Полиция КНР раскрыла очередную финансовую пирамиду

Пекин, , 19:03 — REGNUM Полиция Китая разоблачила финансовую пирамиду, замаскированную под организацию, занимающуюся помощью обездоленным, сообщает 21 июля агентство «Синьхуа»

Как утверждает министерство общественной безопасности КНР, законный представителю компании Чжану Тяньмину, а также еще целому ряду подозреваемых грозит арест.

По предварительным данным, под видом «помощи бедным в достижении достатка», Чжан и его подельники обманным путем заманивали людей в структуру, занимавшуюся сетевым маркетингом, а также вынуждали их передавать мошенникам значительные суммы денег и собственность.

Как стало известно, пирамида действует последние несколько лет под вывеской организации взаимопомощи, благотворительности, электронной коммерции, а также по целому ряду других направлений. В ее деятельность было вовлечено немалое число граждан, которые были в дальнейшем обмануты.

Отметим, что финансовые мошенничества представляют серьезную проблему для китайского общества. Власти периодически обнаруживают и закрывают компании, обманным путем извлекающие средства из карманов доверчивых граждан. Борьба с мошенничеством является одной из приоритетных задач по обеспечению общественной безопасности в Поднебесной.

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