Заведено дело из-за гибели нижегородского подростка, забравшегося на ЛЭП

Нижний Новгород, , 15:09 — REGNUM В Нижегородской области заведено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка, забравшегося на ЛЭП. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Следователи полагают, что подросток погиб из-за того, что доступ к опоре ЛЭП был неограничен неопределенному кругу лиц, в том числе и малолетним детям. В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц, допустивших смерть мальчика.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 июня 2017 года в дневное время два подростка забрались на опору линии электропередач.

Одни из них, потерял равновесие, задел высоковольтный провод и получил удар электрическим током.

Экспертиза показала, что это и стало причиной его смерти.

Аналогичный случай произошел в Кировской области в середине июня 2017 года. Группа подростков гуляла в районе ул. Производственной. Один из них решил залезть на ЛЭП, чтобы посмотреть рассвет. Друзья уговаривали подростка не делать этого, но их слова не возымели силы.

Уже во время спуска мальчик повис, держась руками за одну из перемычек опоры. Один из его друзей увидел вспышку и услышал громкий хлопок. Поняв, что с другом произошел несчастный случай, подросток вызвал бригаду «Скорой помощи».

Пострадавший молодой человек был доставлен в больницу с травмой головы, ожогами 80% головы и тела. Врачи пытались спасти жизнь подростка, но им этого не удалось. От полученных травм школьник скончался.