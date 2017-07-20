Шестеро робототехников из Бурунди пропали без вести в США

Вашингтон, , 21:10 — REGNUM Шестеро молодых людей из национальной команды Бурунди по робототехнике пропали без вести, приехав в США на соревнования, сообщает 20 июля агентство Associated Press.

По информации агентства, возраст пропавших молодых людей составляет от 16 до 18 лет. Четверо из пропавших — юноши в возрасте от 16 до 18 лет, а возраст двух пропавших девушек равен 17 годам.

Сообщается, что молодые люди прибыли 18 июля в Вашингтон на соревнования по робототехнике, но с тех пор организаторы турнира так и не смогли их найти.

Правоохранительные органы США занялись розыском пропавших молодых людей.

По неподтвержденным официально данным, двоих из шести пропавших членов команды Бурунди сотрудники американской полиции видели, когда молодые люди пересекали границу США и Канады.

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