МЧС: На Черноморском побережье Кубани 20 июля возможны смерчи

Сочи, Краснодарский край, , 14:23 — REGNUM На участке Черноморского побережья от Туапсе до Сочи возможно возникновение смерчей. Соответствующее предупреждение распространила 20 июля пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

«По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, в ближайшие 3−6 часов и до конца суток 20 июля над Черным морем на участке Бухта Инал — поселок Шепси имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе Анапа-Джубга, по данным МЧС, 20 июля продолжатся сильные ливни. Населению рекомендовано по возможности воздержаться от поездок по городу и оставаться в помещениях — дома или на работе.

Также спасатели напомнили жителям и гостям региона об основных правилах поведения во время бури, урагана или смерча. Так, люди, находящиеся в зданиях, должны оставаться в глубине помещений, вдали от окон. Те же, кого стихия застала на улице, должны держаться вдали от легких строений, мостов, деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 июля на Анапу обрушились потоки дождя — только за час выпала полуторамесячная норма осадков (44 мм). Частично подтопленными оказались дома и придомовые территории на шести улицах, а также в станице Анапской.

Читайте ранее в этом сюжете: Удар стихии: трёхмесячная норма осадков обрушилась за ночь на Анапу