На трассе М-4 «Дон» столкнулись легковушка, тягач и машина ДПС: есть жертвы

Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 959 километре федеральной трассы М-4 «Дон». Седельный тягач МАЗ протаранил несколько автомобилей, в том числе патрульную машину ДПС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по региону 20 июля.

В результате аварии пассажир автомобиля ВАЗ-2111 погиб на месте, четыре человека получили травмы. Со слов шофёра тягача, у машины отказали тормоза.

В ведомстве отметили, что авария произошла на участке трассы, где проводится дорожный ремонт. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Проводится проверка.

Отметим, с января по июнь 2017 года на Дону произошло 1 тыс. 858 дорожных аварий, которые унесли жизни 233 человек. Травмы получили 2 тыс. 332 участника ДТП. Согласно статистике, на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года участились инциденты на дороге, произошедшие по вине водителей грузовых автомобилей — 110 случаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области продолжается расследование уголовного дела по факту смертельной автокатастрофы с участием двух рейсовых автобусов. ДТП произошло 16 июня около 11:30 на трассе «Матвеев Курган — село Авило-Успенкое». В результате аварии четыре человека погибли, 30 травмированы и ранены. 17 пассажиров сейчас находятся в больнице. Также в числе пострадавших — трое несовершеннолетних. Предполагаемый виновник аварии арестован.

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