В полиции проверяют обстоятельства нападения на дом в Переделкино

Москва, , 07:19 — REGNUM Полиция проводит проверку по факту нападения неизвестного на дом журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной: его облили жидкостью с резким запахом, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Официально имя владельца дома в Переделкино не сообщается. По данным «Эхо Москвы», это дом Юлии Латыниной.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным полиции, жидкость, разлитая на дом, не представляет опасности для жизни и здоровья.

Ранее в августе 2016 года неизвестные напали на Латынину. В Союзе журналистов России тогда заявляли, что этое было связано с профессиональной деятельностью журналистки.