Четверг, 20 Июля 2017 года
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В полиции проверяют обстоятельства нападения на дом в Переделкино

Происшествия

По данным «Эхо Москвы», это дом Юлии Латыниной

Москва, 20 июля 2017, 07:19 — REGNUM  Полиция проводит проверку по факту нападения неизвестного на дом журналистки «Новой газеты» Юлии Латыниной: его облили жидкостью с резким запахом, сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Официально имя владельца дома в Переделкино не сообщается. По данным «Эхо Москвы», это дом Юлии Латыниной.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным полиции, жидкость, разлитая на дом, не представляет опасности для жизни и здоровья.

Ранее в августе 2016 года неизвестные напали на Латынину. В Союзе журналистов России тогда заявляли, что этое было связано с профессиональной деятельностью журналистки.

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